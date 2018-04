Zorgverzekeraar stopt met Facebookfunctie op website

Zorgverzekeraar Menzis stopt onmiddellijk met het gebruik van de zogeheten Facebook-pixel-plug-in, een functie op de website die surfgedrag naar Facebook stuurt.

Een woordvoerder bevestigt woensdag berichtgeving hierover door de NOS. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de plug-in geplaatst is op websites van zorgverzekeraars. Behalve die van Menzis gaat het volgens de omroep om de sites van zorgverzekeraars CZ, ONVZ, Ohra. Ook het Diakonessenziekenhuis in Utrecht maakt er gebruik van.

Zo kan het volgens de NOS gebeuren dat iemand bijvoorbeeld informatie zoekt over een soa-behandeling, depressie of plaswekker en dat die informatie terechtkomt bij Facebook. De pixels worden geplaatst om mensen gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien.

Commotie

"Gelet op de commotie hebben we besloten hiermee onmiddellijk te stoppen. Dat geldt voor onze eigen website en ook voor de websites van onze andere merken. Verder hebben we besloten naar aanleiding hiervan in brede zin ons online-beleid tegen het licht te houden. Misschien moeten we meer zaken aanpassen", aldus de zegsman.

Volgens de NOS gebruiken achttien van de veertig onderzochte zorgverzekeraars deze zogenoemde tracking-pixels, of trackers. Daarvan doen elf dit op een pagina waarop medische informatie wordt getoond. Hoewel de info die Facebook ontvangt niet afkomstig is uit iemands medisch dossier, kan de aard van de opgezochte informatie wel iets zeggen over iemands medische problemen.

Facebook kan het surfgedrag van een internetter koppelen aan een Facebookaccount als die persoon is ingelogd. Wie niet is ingelogd of geen Facebookaccount heeft, kan ook worden gevolgd, al weet Facebook dan niet exact om wie het gaat, aldus de NOS.