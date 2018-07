Woonadressen en bankgegevens buitgemaakt bij hack Persgroep

Bij een hack bij uitgever de Persgroep zijn ook woonadressen, telefoonnummers en bankgegevens gestolen door een cybercrimineel. Eerder leek het of er alleen honderdduizenden e-mailadressen van krantenlezers waren buitgemaakt.

Opvallend genoeg stelde de Persgroep, uitgever van onder andere de Volkskrant, het Parool, het AD en Trouw, enkele dagen geleden nog dat er 'geen wachtwoorden of andere gevoelige gegevens zijn uitgelekt'.

Uit e-mails die RTL Nieuws heeft ontvangen van gedupeerde klanten van de Persgroep blijkt dat er meer gevoelige data is gestolen. De uitgever bevestigt dit, maar zegt dat het om 'individuele gevallen' gaat: "Bij minder dan 1 procent hebben wij het vermoeden dat er ook bankgegevens zijn gestolen", aldus de woordvoerder. Dat zou dan om duizenden klanten gaan.

Een voorbeeld van een e-mail naar een klant van de Persgroep (beeld: RTL Nieuws)

De persgroep informeert nog voor donderdag alle 300.000 gedupeerden over welke informatie de hacker mogelijk heeft buitgemaakt. De 50.000 klanten die geen e-mailadres hebben achtergelaten, krijgen een brief in de brievenbus.

Verhuizing

De hacker kreeg toegang tot verschillende databases van het klantenservicesysteem. Daarin staan gegevens van mensen die via de websites van de Persgroep reageren op één van de kranten, bijvoorbeeld om een klacht door te geven of het antwoord op een prijsvraag in te sturen.

Als klanten in hetzelfde formulier ook privégegevens plaatsen, zoals adresgegevens om een verhuizing door te geven of hun bankrekeningnummer om een abonnementsgeld terug te vragen, zijn deze gegevens ook door de hackers buitgemaakt.

De Persgroep raadt klanten waarvan hun bankgegevens zijn gestolen aan om hun bankrekening de komende tijd in de gaten te houden en bij verdachte transacties direct contact op te nemen met de bank.

Politie

Alle klanten van wie meer dan alleen hun e-mailadres is gestolen, ontvangen van de Persgroep een e-mail. Ook is het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is er aangifte gedaan bij de politie.

"Naar aanleiding van dit incident hebben wij dan ook onze beveiliging nog verder aangescherpt", meldt de Persgroep in de e-mail naar klanten.

