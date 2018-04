Uber wil meer zijn dan een taxi-app en koopt fietsdeelbedrijf Jump

​Binnenkort kun je via taxi-app Uber ook fietsen huren, want het bedrijf heeft de Amerikaanse startup Jump Bikes gekocht.

Dat maakt Uber-directeur Dara Khosrowshahi bekend op de website van het bedrijf.

Proefperiode

Uber werkte al twee maanden samen met Jump in San Francisco. In de Amerikaanse stad kun je via de Uber-app een elektrische fiets reserveren. Dit gaat zo goed dat Uber de dienstverlening wil uitbreiden naar andere in eerste instantie Amerikaanse steden.

De fietsen van Jump zijn elektrisch en ze hebben geen oplaadstation nodig. Volgens website TechCrunch betaalt Uber meer dan 100 miljoen dollar voor Jump.

Deelfietsen zijn in

Die investering is welkom voor de startup, want Jump heeft veel concurrenten. In Amerika wordt op dit moment flink geïnvesteerd in elektrische deelfietsbedrijven. Onlangs haalden concurrenten Ofo en Bird respectievelijk 2,2 miljard dollar en 115 miljoen dollar op.

Met de overname van Jump wil Uber meer zijn dan een taxi-app en zich ontwikkelen tot ‘dienstverlener op het gebied van mobiliteit’. "Ons doel is om meerdere vervoersopties samen te brengen in de app – zodat je de snelste en goedkoopste manier kunt kiezen om te komen waar je moet zijn. Of dat nou in een Uber, op een fiets, via de metro, of iets anders is", schrijft Khosrowshahi.