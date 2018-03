Staat gedagvaard om 'ondoorzichtige' risicoanalyses burgers

Een groep maatschappelijke organisaties dagvaardt de Nederlandse staat om af te dwingen dat het stopt met het gebruik van het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Daarmee kunnen overheidsinstanties zoeken in persoonsgegevens en deze aan elkaar koppelen om potentiële fraudeurs op te sporen.

"We vinden het systeem oncontroleerbaar, ondoorzichtig en daardoor een onrechtmatig systeem. Het is in strijd met meerdere beginselen", zegt Ronald Huissen, van het Platform Bescherming Burgerrechten, onderdeel van de groep eisers die de Nederlandse staat heeft gedagvaard.

De organisaties willen dat het systeem wordt gestaakt en dat vergelijkbare systemen in de toekomst ook niet meer op deze manier worden gebruikt, legt hij uit.

De andere eisers zijn het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Stichting Privacy Grist, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad en de schrijvers Tommy Wieringa en Maxim Februari.

Risicoprofielen

SyRI koppelt gegevens in databanken van de overheid en bedrijven. Daarna wordt met een algoritme bepaald of er voor bepaalde profielen een grotere kans groter is dat zij de wet overtreden. Zo kunnen gemeenten en overheidsinstanties makkelijker belastingfraude, uitkeringsfraude en toeslagenfraude opsporen.

Huissen vindt het vooral kwalijk dat mensen op een risicolijst worden gezet, zonder dat zij daar zelf van op de hoogte zijn. "Je staat daar twee jaar op die lijst en die is inzichtelijk voor veel overheidsinstanties die hieraan meewerken. Je kunt er als burger ook nooit achterkomen waarom je op die lijst staat of er iets aan doen. We vinden dat het het recht op privacy schendt", zegt Huissen.

Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.