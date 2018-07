Eindelijk: Tesla haalt productiedoel Model 3

"We did it!!" juicht ceo Elon Musk in een e-mail aan zijn medewerkers. Tesla heeft afgelopen week 5000 Model 3's gebouwd en daarmee een zelf opgelegd productiedoel gehaald.

Volgens Musk is Tesla hiermee 'een echte automaker geworden'. Hij schrijft dat hij trots is op het doorzettingsvermogen en de creativiteit van zijn team.

"De mate van toewijding en creativiteit was ongelooflijk. Door pure wil of inventiviteit, vonden we nieuwe oplossingen die onmogelijk geacht werden."

Vroege ochtend

Anonieme fabrieksmedewerkers zeggen tegen persbureau Bloomberg dat zij het doel zondag om 5 uur 's ochtends haalden. Medewerkers plaatsen een foto online, waarop te zien is dat zij hun naam schrijven op een groot vel papier met daarop 'Model 3 5k Club'.

Productiecijfers

Musk komt naar verwachting later maandag met officiële productiecijfers. Het Amerikaanse bedrijf moet de Model 3 in hoge aantallen produceren om winst te maken. Het doel was aan het eind van het eerste kwartaal de productie op te voeren naar 5000 auto's per week. Dat is nu gelukt en volgens Musk kan Tesla deze maand de 6000 Model 3's per week halen.

Tesla kampt al maanden met problemen bij de productie van zijn goedkoopste auto tot nu toe, de Model 3. Musk nam daarom zelf de leiding over en sliep regelmatig op een kale bank in de fabriek.

Musk uitte zijn liefde voor het team in een tweet waarin staat dat Tesla in totaal 7000 auto's geproduceerd heeft in zeven dagen, waarvan dus 5000 Model 3's. Steven Armstrong van Ford liet weten dat zijn team nog steeds een stuk sneller bouwt.

7000 cars, circa 4 hours. ❤️Ford Team❤️ https://t.co/FZSclsFoS0 — Steven Armstrong (@StevenArmstrong) 1 juli 2018

Zie ook: Tesla vraagt kopers Model 3 nog eens 2500 dollar aanbetaling