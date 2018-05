Amazons slimme speaker nam huiskamergesprek op en mailde het verder

De risico's die kleven aan de internet-of-things werden voor een Amerikaans gezin opeens wel heel erg echt. Hun 'slimme' speakers van Amazon hadden op eigen houtje een gesprek in de woonkamer opgenomen en rondgemaild.

Het gezin doet, anoniem, zijn verhaal tegen de Amerikaanse krant The Washington Post. Ze kregen een telefoontje van een collega van de man. "Haal onmiddelijk de stekkers uit al je Amazon-producten. Jullie worden gehackt."

Slimme speaker toch niet zo slim

Anderhalf jaar geleden werd de toen net op de markt gebrachte slimme speaker ook al kritisch onder de loep genomen

Gesprek over hardhouten vloeren

Deze collega had namelijk een priv├ęgesprek van het gezin in zijn mailbox gekregen en besloot hen onmiddelijk te waarschuwen. De man geloofde het eerst niet, totdat zijn collega in detail ging vertellen waar hij en zijn vrouw zojuist over hadden zitten praten: hardhouten vloeren.

Amazon bevestigt het verhaal. Het bleek geen geen hack, maar een fout in het systeem.

Het gezin had hun hele huis ingericht met allerlei slimme en connected apparaten van Amazon, die verbonden zijn met Amazons digitale assistent Alexa. Zo konden ze bijvoorbeeld de verwarming wat hoger zetten, door te zeggen 'Alexa, zet de verwarming op 21 graden' of de lichten dimmen in woonkamer. De slimme speakers reageren op het signaalwoord 'Alexa', en de computer interpreteert daarna het commando.

Alleen bleek dat interpreteren wel heel vrijelijk te zijn gebeurd, blijkt uit de verklaring van Amazon.

Iets wat klonk als...

In hun gesprek zat op enig moment iets wat klonk als 'Alexa', waarna de speakers hun oren spitsten. Daarna was er iets wat klonk als 'neem dit op', vervolgens meende Alexa te horen 'mail deze opname' en tot slot zocht de slimme assistent in de contactpersonen de naam die nog het meeste klonk als het gesprek over hardhouten vloeren. Dat alles gebeurde zonder dat het gezin er weet van had.

Amazon heeft beterschap beloofd. "Hoe onwaarschijnlijk dit voorval ook is, we gaan ons best doen om het nog onwaarschijnlijker te maken."

