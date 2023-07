Wereldwijde storing WhatsApp voorbij: berichten komen weer aan

De storing van berichtendienst WhatsApp, waar wereldwijd talloze gebruikers hun beklag over deden in de afgelopen uren, is voorbij. Gebruikers melden dat berichten weer verstuurd en ontvangen kunnen worden.

Ook op de website allestoringen.nl schrijven gebruikers dat WhatsApp het weer doet. 'Whatsapp doet het weer yeah', schrijft iemand. Rond kwart over acht kwamen de eerste meldingen binnen van gebruikers die last hadden van de storing. Zo konden ze geen berichten versturen en ontvangen. Inmiddels laten gebruikers via onder meer Twitter weten dat WhatsApp het weer doet.