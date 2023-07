Hackers hadden toegang tot gegevens Duitse klanten ING

De hackers zouden een aanval hebben gepleegd op een zwakke plek binnen de software die gebruikt wordt voor het versturen van bestanden. Die software heeft al tot veel datalekken geleid; deze hack zou zijn gebeurd voordat de zwakke plek binnen het softwaresysteem MOVEit bekend werd.

Eén systeem geraakt

ING zegt dat één systeem met gegevens van ING-klanten in Duitsland zou zijn geraakt door de hack, waar ook andere banken in Duitsland, zoals Deutsche Bank en Commerzbank, slachtoffer van zijn geworden. Via het lek in MOVEit konden de criminelen toegang krijgen tot gegevens die de banken hadden overgedragen aan de externe datadienstverlener Majorel.