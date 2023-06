Oproep Consumentenbond: 'Rechten consument moeten centraal staan bij gebruik AI'

Mens of systeem

Een woordvoerder van Van Huffelen zegt dat de staatssecretaris al bezig is met het beschermen van consumentenrechten als AI wordt gebruikt. Dat doet ze onder meer door te onderzoeken of deze systemen voldoen aan privacyvoorwaarden en of mensen- en kinderrechten worden nageleefd. "Daarnaast moet het voor mensen altijd duidelijk zijn of ze te maken hebben met een mens of een systeem." De staatssecretaris verwacht meer te kunnen doen als de Europese wet om AI te reguleren is afgerond.