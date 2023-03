TikTok werkt aan garantie dat gegevens uit EU niet in China komen

Theo Bertram, vicepresident Europees openbaar beleid bij TikTok, erkent dat er 'oprechte zorgen' zijn bij westerse regeringen over China. "Ik denk dat er een hogere verplichting op ons rust om aan te tonen hoe we de gegevens van gebruikers beveiligen."

Volgens hem zal TikTok in Europa daarom op eenzelfde manier te werk te gaan als in de Verenigde Staten. In dat land, waar TikTok verder ook niet meer is toegestaan op de mobiele telefoons en tablets van veel ambtenaren, is een speciale deal gesloten met Oracle.

Dat bedrijf zorgt ervoor dat Amerikaanse gebruikersgegevens in de Verenigde Staten zelf worden opgeslagen op servers en het land niet uitgaan.

Nieuwe datacenters

"We werken aan drie nieuwe datacenters en we zullen ook met een partner samenwerken", zegt Bertram over de aanpak in Europa, zonder de partner te noemen en meer details te geven.

TikTok heeft ongeveer 150 miljoen gebruikers in Europa, waarvan 25 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. De app is wereldwijd goed voor meer dan een miljard gebruikers.