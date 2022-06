Belg aangehouden voor beheren van websites om andere sites plat te leggen

Nadat de Belgische verdachte in beeld kwam, heeft de Nederlandse politie het onderzoek overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen de beheerders van beide sites.

Onduidelijk of Nederlandse sites zijn platgelegd

Het onderzoek naar de sites van de Belg loopt nog. Daaruit moet blijken of ook Nederlanders gebruik hebben gemaakt van de diensten.

Het is onduidelijk of Nederlandse sites daadwerkelijk zijn platgelegd met IPStress.in en OVH-BOOTER. Ook dat moet uit nader onderzoek blijken.

De Nederlandse verdachte van het originele WeLeakInfo werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Hij was samen met twee anderen verantwoordelijk voor de site.