WhatsApp, Facebook, Instagram onbereikbaar door wereldwijde storing

WhatsApp laat via Twitter weten: "We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen momenteel problemen hebben met WhatsApp. We werken eraan om alles weer te herstellen." Facebook stuurde even later een soortgelijk bericht.

Volgens Brian Krebs, een Amerikaanse onderzoeksjournalist, gaat het om een DNS-probleem. DNS staat voor Domain Name System, een systeem dat er simpelweg voor zorgt dat een website gevonden kan worden. Elke website heeft een eigen IP-nummer, dit wordt door DNS vertaald naar een websitenaam.

Volgens Cloudflare-topman Dane Knecht gaat het specifiek om een probleem met het zogenoemde border gateway protocol (BGP). "BGP is dé cruciale techniek die van alle losse computers en servers één groot netwerk maakt", legt Floris Poort van Bright uit. "BGP is als het ware de routekaart, die zorgt dat bijvoorbeeld de app van Instagram de snelste route kent naar de server met foto’s. Die routekaart is nu offline, en dus kan de app de weg niet vinden."

'Zeer uitzonderlijk'

Dat de storing inmiddels drie uur duurt, verbaast de techredacteur. "Een kwartier downtime is normaal de max, dit is zeer uitzonderlijk", zegt hij.

Er zijn volgens Poort 'hele goede systemen' die ervoor zorgen dat miljarden mensen tegelijk worden doorverwezen naar de juiste sites. "Dat gaat via allerlei schakels. Ergens in die keten is iets stuk. Meestal is er wel een back-up, maar nu blijkbaar niet."