Opgelet: veel Nederlanders downloaden verkeerde corona-app

QR-code

Vanaf 25 september worden toegangsbewijzen in de horeca en culturele sector verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Zo’n toegangsbewijs, een QR-code, kun je opvragen via de app CoronaCheck.

Er is in Nederland weerstand tegen het coronatoegangsbewijs, maar in andere landen wordt een dergelijk systeem al langer gebruikt, zonder veel problemen.