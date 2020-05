'Moederbedrijf TikTok boekt meer dan 17 miljard omzet'

De cijfers van ByteDance zijn indrukwekkend. De omzet groeide in een jaar tijd van 7,4 miljard dollar in 2018 naar 17 miljard dollar (15,5 miljard euro) in 2019. Onderaan de streep bleef er een winst over van 3 miljard dollar. Dat vertellen bronnen die de cijfers kennen tegen Bloomberg.

Het bedrijf geeft zelf geen informatie over hoe het financieel gaat. Omdat het geen beursgenoteerd bedrijf is, hoeft het dat ook niet te doen.

ByteDance is vooral bekend van TikTok, de sociale video-app die ook in Nederland ontzettend populair is. En die populariteit is tijdens de coronacrisis flink toegenomen. Emerce zag cijfers in van TikTok en daaruit blijkt dat er 3,5 miljoen Nederlandse gebruikers zijn.