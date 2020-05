Staat wint kort geding: uitrol 5G-netwerk mag doorgaan

De uitrol van het 5G-netwerk in Nederland mag gewoon doorgaan, dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Stichting Stop5GNL wilde dat de rechter een stokje stak voor de aanleg van het 5G-netwerk, omdat er volgens hen geen goed onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico's van straling door 5G. Daar gaat de rechter niet in mee.