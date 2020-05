Investeringen van honderden miljoenen: Spotify wordt groter in podcastland

Groeien door overnames

Vorig jaar werd echt duidelijk hoe belangrijk Spotify podcasts vindt. Het bedrijf wilde groeien door overnames te doen en wilde daar vorig jaar 400 tot 500 miljoen dollar aan uitgeven. De eerste miljoenendeals waren rond in februari van vorig jaar. Voor een totaalbedrag van 308 miljoen euro nam Spotify Gimlet Media en Anchor over.

Gimlet was een zelfstandig podcastproductiebedrijf. En met Anchor kreeg Spotify een bedrijf in handen dat manieren aanbiedt aan mensen om podcasts te maken, te distribueren naar luisterplatforms en om daar geld mee te verdienen via advertenties.

Drie maanden later volgde de overname van nog een productiebedrijf, Parcast, voor zo'n 50 miljoen euro. Dit jaar kwam er nog een podcastproductiebedrijf bij: The Ringer, dat zich vooral richt op sportpodcasts. Hoeveel Spotify voor dat bedrijf betaalt, is niet bekend.

Steeds meer exclusief

Spotify biedt nu meer dan 1 miljoen podcasts aan, waarvan meer dan 60 procent via Anchor zijn gemaakt en gedistribueerd. Een groot deel ervan zijn podcasts van makers die hun podcasts aanbieden via alle mogelijke podcastplatformen. Maar door productiebedrijven over te nemen, heeft Spotify ook steeds meer eigen content. En steeds meer ervan is alleen te luisteren bij Spotify, zoals de podcast van Joe Rogan.

Maar ze trokken ook andere grote namen aan om exclusief podcasts te maken, zoals Barack en Michelle Obama, maar ook Joe Budden en Amy Schumer.