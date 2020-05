Facebook betaalt 52 miljoen aan moderators met psychische klachten

In de schikking belooft Facebook een schadevergoeding van minimaal 1000 dollar te betalen aan de Amerikaanse content moderators die het bedrijf voor de rechter sleepten, meldt The Verge.

Met de miljoenenschikking voorkomt Facebook dat een rechter uitspraak doet in de zaak.

Tot 50.000 euro

Als bij de deelnemers aan de massaclaim posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt vastgesteld, worden behandelingen betaald en krijgen zij tot 50.000 euro schadevergoeding.

Daarnaast moet Facebook de Amerikaanse content moderators in de toekomst beter begeleiden.

Facebook laat in een reactie weten dat zij dankbaar zijn voor de mensen die dit werk doen om Facebook veilig te houden. "We doen er alles aan om hen via deze schikking extra steun te bieden."