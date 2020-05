Facebookbaas moet beetje macht delen met oud-premier Denemarken

Raad beslist over moeilijke zaken

Als mensen iets delen op Facebook wat in strijd is met de regels, kan Facebook die berichten offline halen. Mensen kunnen dat aanvechten. Maar niet zomaar alles komt terecht bij de Oversight Board.

De Oversight Board buigt zich vooral over de kwesties waar Facebook zich geen raad mee weet. Een zaak onder de aandacht brengen bij de raad kan pas nadat alle andere mogelijkheden doorlopen zijn. Je kunt beslissingen namelijk aanvechten.

De raad beslist uiteindelijk ook zelf of het een zaak aanneemt of niet. De beslissingen die deze raad neemt, zijn bindend. Tenzij dat in strijd is met de wet.

Het kan ook zijn dat beslissingen van de raad ervoor zorgen dat het beleid van Facebook op de schop moet.