Flinke vraag naar laptops door coronacrisis, maar die is tijdelijk

Terugval in vraag

Ondanks dat er nu zoveel vraag is, wordt het waarschijnlijk geen positief jaar voor de industrie. De terugval in vraag wordt zelfs zo groot dat het waarschijnlijk een negatief jaar wordt voor computerfabrikanten. "We verwachten dat die piek in de vraag in maart en april niet genoeg is om de latere terugloop op te vangen", aldus Goncalves van IDC.

Daar zijn meerdere redenen voor, legt Goncalves uit. Aan de ene kant neemt de vraag vanuit het bedrijfsleven af door verzadiging in de markt. "Want na die eerste golf hebben al veel werknemers hun laptop gekregen en is er geen nieuwe apparatuur meer nodig."