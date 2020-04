Spotify blijft groeien, ook tijdens coronacrisis

Effecten coronacrisis op luistergedrag

De uitleg bij de cijfers geven een aardige blik op hoe mensen de dienst anders zijn gaan gebruiken tijdens de coronacrisis, hoewel dat niet heel verrassend is.

Mensen luisteren minder onderweg, meldt Spotify. Het gebruik in de auto, via wearables en via de website daalde, soms met dubbele cijfers. Aan de andere kant steeg het gebruik via tv en spelcomputers met meer dan 50 procent.

Ochtendroutine

"Uit onze data blijkt dat onze ochtendroutines ontzettend veranderd zijn. Iedere dag ziet er nu uit als het weekend."

Dat is volgens Spotify duidelijker te zien in de luistercijfers van podcasts dan van muziek. Dat komt volgens de dienst door veranderingen in het woon-werkverkeer.

Koken en huishouden

Volgens het bedrijf zijn mensen veel vaker aan het luisteren tijdens het koken, huishoudelijke taken en tijd die we met onze familie doorbrengen.

Spotify ziet ook een stijging in zoektermen als "chill" en "instrumental" en meer gebruikers die naar podcasts luisteren die over wellness en meditatie gaan. Dat komt volgens het bedrijf overeen met een luisteraarsenquête in de VS. Daaruit blijft dat twee op de vijf consumenten vaker naar muziek luisteren om om te gaan met stress.