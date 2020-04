Google groeit ondanks coronacrisis, advertentieinkomsten lopen wel terug

Meer zoeken door corona

In het eerste kwartaal is het gebruik van Googles zoekmachine en YouTube aanzienlijk gegroeid, omdat mensen naar informatie zochten over de uitbraak van het coronavirus. Dat zei ceo Sundar Pichai in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Maar in maart was ook duidelijk dat bedrijven veel minder uitgaven aan advertenties, waardoor Google daar niet optimaal van kan profiteren.

Porat zei daarover dat de interesse van mensen verschoof van reizen en nieuwe producten naar informatie over het coronavirus.

'Meer commercieel gedrag'

Volgens de financieel directeur zijn er tekenen dat mensen terugkeren naar hun ‘meer commerciële gedrag’, maar dat het onduidelijk is hoe het bedrijf daarvan kan profiteren.

Google wil niet vooruitlopen op de zaken en kan, net als veel andere bedrijven, moeilijk inschatten wat de exacte gevolgen zijn in het tweede kwartaal of de rest van het jaar.

Dat is grotendeels afhankelijk van hoe het gaat met de verspreiding van het coronavirus en hoe lang lockdowns duren in verschillende landen.