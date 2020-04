5G is er nu echt: acht vragen over de opvolger van 4G

Kan ik overal in Nederland op 5G?

Nee. Dat komt omdat nog niet alle zendmasten van VodafoneZiggo er klaar voor zijn. De provider heeft ervoor gekozen om 5G aan te zetten in 2000 zendmasten in de Randstad, delen van Zuid- en Midden-Nederland en grote steden in de rest van het land.

Voor eind juli volgen de 1000 Vodafone-zendmasten in de rest van het land. Als je in gebieden komt waar 5G nog niet beschikbaar is, schakelt je 5G-toestel automatisch over naar een 4G-verbinding.

Een landelijk dekkend netwerk is een van de eisen voor de telecombedrijven die meedoen aan de frequentieveiling. Zij moeten binnen twee jaar dekking bieden in 98 procent van de oppervlakte van alle Nederlandse gemeenten. En er is ook een minimumsnelheid die zij moeten garanderen: 8 Mbit per seconde.