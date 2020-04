Miljoenen iPhones en iPads kwetsbaar door lek in Mail-app

Lek bestaat sinds 2012

Zij zeggen sporen te hebben gevonden dat kwaadaardige software al in januari 2018 dit lek misbruikte. Maar wie erachter zit, is onduidelijk. De kwetsbaarheden zouden al bestaan sinds iOS 6, dat in 2012 werd geïntroduceerd.

Het bedrijf vermoed dat hackers dit lek gebruikten samen met andere kwetsbaarheden en onderzoekt nog of dat ook echt het geval is. Apple wil daar niet op reageren.