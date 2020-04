Facebook steekt 5,7 miljard dollar in Indiaas conglomeraat

Met de investering wil Facebook steviger voet aan de grond krijgen in India. Jio heeft de afgelopen vier jaar meer dan 388 miljoen Indiërs voorzien van een internetverbinding, meldt Facebook in een toelichting op de investering.

Het is voor Facebook de op één na grootste investering ooit na de overname van Whatsapp voor 19 miljard dollar in 2014.

India is nu al belangrijk voor Facebook. Het land is met meer dan 400 miljoen gebruikers namelijk de grootste markt voor Whatsapp. Daarnaast zijn er 300 miljoen Indiase Facebook-gebruikers.

60 miljoen kleine ondernemers

Jio Platforms is een dochteronderneming van het grote Indiase conglomeraat Reliance Industries. Dat bedrijf wordt geleid door Mukesh Ambani, de rijkste man van India. Met de miljardeninvestering van Facebook kan het bedrijf de schulden drukken, meldt Reuters .

Facebook hoopt met de investering meer diensten aan te bieden aan ondernemers, specifiek de 60 miljoen kleine ondernemers die India rijk is.

JioMart

De techreus wil profiteren van de kleine ondernemers door samen te werken met boodschappenapp JioMart. Dat is volgens Facebook ook gunstig voor JioMart, want Whatsapp kan het succes van die app versterken. Grote concurrenten via JioMart zijn Amazon and Flipkart.

“We kunnen mensen in contact brengen met bedrijven en producten verkopen met een naadloze mobiele ervaring”, aldus Facebook.