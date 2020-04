Corona-apps voldoen niet aan eisen: volgende stap onduidelijk

Hoe nu verder

Het staat nog niet vast dat er echt een app komt, blijkt uit de uitleg van Rozendaal. "Tot nu toe is in elke brief opgeschreven dat we aan het verkennen zijn. Of en hoe apps kunnen helpen in de digitale ondersteuning van de GGD."

Wat de volgende stap is, maakt minister De Jong van Zorg vanavond bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Wat Roozendaal betreft begint het proces niet helemaal opnieuw. "Vorige week kwam er een globaal programma van eisen. Dat programma wordt deze week nog preciezer", zegt hij.