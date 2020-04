'Brandstichting zendmasten kost tonnen', schade voor maatschappij kan nog veel groter worden

Loopt al snel in de tonnen

"De ene keer valt het mee en is de schade heel snel te repareren. Maar als er een nieuw systeem geplaatst moet worden, is dat bedrag hoger. Het zijn significante bedragen. Het loopt ondertussen wel in de tonnen", zegt Rob Bongelaar, directeur van Monet.

Of er een iemand achter de brand zit of een groep personen is onduidelijk. Net als een motief. Het vermoeden is dat er een verband is met de onrust over de introductie van het nieuwe 5G-netwerk. Dat wordt mogelijk gevoed door complottheorieën die online worden verspreid.