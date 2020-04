Britse telco's na 5G-coronaclaims: stop met in brand steken zendmasten

Brand in Brabantse zendmast

Dit weekend was er ook een brand bij een zendmast bij Liessel, in Brabant. Op een kast naast de zendmast staat duidelijk "FUCK5G" geschreven.

Cellnex, de eigenaar van de mast, gaat uit van brandstichting omdat de brand heeft gewoed aan de voet van de mast. "Als er kortsluiting was geweest, dan was dat waarschijnlijk begonnen in de apparatuurkast." Het bedrijf gaat daarom aangifte van brandstichting doen bij de politie.

Het is niet duidelijk of er een verband is met de Britse brandstichtigingen. Cellnex heeft niet de indruk dat provocerende tekst al lang op de kast staat, maar wil zich verre houden van "wilde suggesties".

Het is voor het eerst dat er dergelijke brand is in een zendmast van het bedrijf in Nederland. En ook in andere landen waar het actief is, is dat ook nog niet voorgekomen, zegt de woordvoerder. "Ons is geen ander geval bekend."