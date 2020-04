Nieuwe verzekeraar gaat all-in op verkoop en contact via chatbots

Naar het goede doel

Oprichter Schreiber weet uit de ervaring op de Amerikaanse markt dat met name jongere volwassenen Lemonade interessant vinden. Dat komt door de sterke focus op digitalisering.

Maar ook het verdienmodel van Lemonade is niet doorsnee in verzekeringsland. Een kwart van alle omzet uit premies wordt gereserveerd voor de kosten en de winst van het bedrijf. De overige 75 procent is voor de schadeclaims. Maar als niet al het geld daar aan op gaat, gaat het naar goede doelen die de klanten kiezen.

Oprichter Daniël Schreiber hoopt dat dat zorgt voor een gedragsverandering en mensen minder snel geneigd zijn om te frauderen met hun claims.

"We verdienen niet meer geld door een claim af te wijzen. We staan aan dezelfde kant als de klant. Hoe minder er geclaimd wordt, hoe meer er naar goede doelen gaat."

Later meer verzekeringen

Lemonade begint met twee verzekeringsproducten, maar verzekeringsexpert Ton Reijns verwacht dat, net als andere partijen, het er snel meer worden. "Dit soort jonge bedrijven wil eerst voet aan de grond krijgen. Daarna breiden ze uit, om misschien ook wel pakketten aan te bieden."

Schreiber geeft direct toe dat zijn bedrijf grotere ambities heeft. "In de VS kwamen we na 3 jaar met dierenverzekeringen. Dat doen we nu nog niet in Nederland. Maar hopelijk kunnen we dat in de toekomst ook aanbieden."