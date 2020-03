Privacyautoriteit heeft nog 3000 urgente privacyklachten in de wacht

Dat schrijft de minister in een antwoord op Kamervragen over de werkdruk bij AP. Eerder bleek dat de organisatie het zo druk heeft omdat het onderbemand is. Daar stelden D66 en de SP Kamervragen over . Zij willen dat er meer geld naar de toezichthouder gaat.

Door onderbezetting en een groeiend aantal klachten liep de wachttijd op tot een half jaar. Hierdoor kunnen duizenden klachten pas veel later in behandeling worden genomen.