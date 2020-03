Thuiswerken zorgt voor run op vpn-diensten: tien keer meer aanvragen

Gratis diensten

Normaal gesproken zijn vpn-diensten en beveilingsopties betaalde diensten voor bedrijven, waar organisaties als ESET en Cisco hun geld mee verdienen. Maar door de coronacrisis bieden zij, net als veel andere diensten, deze tijdelijk gratis aan.

"Normaal gesproken hanteren we proefperiodes van twee weken. Dat hebben we nu verhoogd naar 90 dagen We proberen bedrijven te helpen, of ze al klant zijn of niet. Wat er na die 90 dagen gebeurt, zien we dan wel", zegt Schaalje van Cisco.

"Het belangrijkste is bedrijven en organisaties hun beveiliging ook nu goed op orde houden", vult Maasland aan.