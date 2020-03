Grote steden zijn Airbnb zat en willen Europees optreden

Nieuwe wet onderweg

De Tweede Kamer werkt aan een nieuwe wet die verhuurders verplicht stelt zich bij de gemeente te registreren. Nu is die verplichting er niet, waardoor overheden niet weten wie zijn woning aanbiedt via Airbnb.

Twee maanden geleden bleek nog dat de regelgeving in Amsterdam niet deugde. De meldplicht die de gemeente aan huiseigenaren oplegt, is in strijd met de wet. Het gevolg is dat geen enkele huiseigenaar zonder vergunning zijn huis nog mag verhuren via sites zoals Airbnb. Maar gemeenten hebben geen werkend vergunningsstelsel.