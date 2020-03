'Facebook wil cryptoplannen Libra aanpassen na kritiek'

Skeptische toezichthouders

Facebook maakte de Libra-plannen vorig jaar bekend, samen met een consortium van bedrijven en organisaties. De nieuwe digitale munt, libra, en het daaraan gekoppelde bestaalsysteem Calibra, zou financiële dienstverlening mogelijk maken voor iedereen. Zodat iedereen geld naar elkaar kan sturen of betalen voor diensten: ook de 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot een bank.

Toezichthouders, politici andere critici buitelden over elkaar heen om hun zorgen te uiten. Cryptomunten zoals de libra zouden witwassen, fraude en financiering van terrorisme in de hand werken. Daarnaast zou het systeem de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen, is de angst.