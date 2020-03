'Activistische aandeelhouder wil Twitter-ceo Jack Dorsey lozen'

Elliott als onruststoker

Als Elliott aan boord komt, worden directieleden van bedrijven doorgaans zenuwachtig. Want als het ergens geld in steekt is dat om de boel op te schudden om zo de waarde van het aandeel van het bedrijf in kwestie uiteindelijk te laten stijgen.

En dat betekent meestal een flinke koerswijziging, de verkoop van bedrijfsonderdelen en vervanging van de dagelijkse leiding van het bedrijf.

Dat gebeurde eerder bij AkzoNobel. Een concurrent deed een overnamebod dat werd gesteund door Elliott. Die overname ging uiteindelijk toch niet door, maar AkzoNobel werd daarna wel opgesplitst.

En ook bij Ebay kennen ze Elliott. Daar kocht het fonds zich in en zette het Ebay onder druk om onderdelen te verkopen, waaronder ook Marktplaats.