Toyota steekt 400 miljoen dollar extra in zelfrijdende auto's

Pony.ai ontwikkelt software en hardware die autofabrikanten in hun zelfrijdende auto's kunnen bouwen. Met het geld wil Pony.ai die technieken sneller aan de man brengen, zegt de ceo tegen Bloomberg .

Pony.ai test al zelfrijdende auto's in de VS en China. In China doet het bedrijf dat samen met Toyota. In de VS is concurrent Hyundai juist een partner. Volgens de ceo van de startup staat de investering van Toyota die samenwerking met andere bedrijven niet in de weg.