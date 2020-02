Facebook ziet toename in hacks, waarschuwt Nederlandse bedrijven

Dat stelt Facebook in een e-mail die gestuurd is aan bedrijven die in handen is van RTL Z.

"We hebben de laatste tijd een toename gezien in het aantal persoonlijk accounts dat gehackt wordt en hackers die hierdoor toegang kregen tot business managers en daar misbruik van maakten", stelt een medewerker van Facebook in de mail.

'Zet extra beveiliging aan'

"Bij Facebook zijn we vastberaden om ervoor te zorgen dat ons platform veilig is en we investeren in mensen en tools om misbruik van ons platform te voorkomen", stelt de medewerker.

Facebook adviseert de bedrijven hun medewerkers tweestapsverificatie in te laten schakelen voor hun persoonlijke account. "Zorg ervoor dat iedereen dit aanzet, dit kan een hoop ellende voorkomen", aldus Facebook.

Op de vragen hoeveel hackpogingen er zijn geweest, hoe succesvol die waren en hoe groot de stijging in aantal pogingen is, heeft een woordvoerder van Facebook geen antwoord.