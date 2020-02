Hackers stelen tien miljoen klantgegevens bij hotelketen MGM

De hotelketen bevestigt aan de BBC dat het in de zomer van 2019 gehackt werd. Hackers kregen toegang tot een database op een cloudserver waarin de namen, adresgegevens en paspoortnummers van hotelgasten staan.

MGM Resorts is eigenaar van een groot aantal hotels en casino's, waaronder het MGM Grand en het Belaggio in de VS en het MGM Macau in China.

Hackersforum

De hack werd het eerst opgemerkt door techsite ZDNet, die de dataset tegenkwam op een hackersforum. Samen met een beveiligingsonderzoeker kon het bedrijf grasduinen in de informatie van gasten die in een van de hotels van MGM logeerden.

Tussen de buitgemaakte gegevens zitten ook die van medewerkers van grote techbedrijven, Amerikaanse overheidsambtenaren en beroemdheden zoals Justin Bieber en Twitter-ceo Jack Dorsey.

Of er ook gegevens van Nederlandse hotelgasten zijn gelekt, is onduidelijk. RTL Z zocht contact met MGM Resorts, maar kreeg nog geen antwoord.