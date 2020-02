Privacywaakhond kan drukte niet aan: grove privacyschendingen dreigen

'Privacyrecht dreigt niet bestaand recht te worden'

Sinds de strengere privacywet AVG werd ingevoerd in mei 2018, weten Nederlanders de privacywaakhond steeds beter te vinden. Maar die wet dreigt een papieren tijger te worden, als de Autoriteit Persoonsgegevens niet snel meer geld krijgt om uit te breiden, waarschuwt voorzitter Aleid Wolfsen in gesprek met RTL Z.

"Feitelijk zeg je: we beschermen je privacy goed via wetgeving. Maar als de toezichthouder niet over voldoende middelen beschikt, maak je het een niet bestaand recht. Want we kunnen niet voldoende handhaven", zegt Wolfsen. "Het is alsof je in Nederland zegt: je mag niet inbreken. Maar omdat er geen politie is, gaat iedereen dat toch doen."

Omdat het tekort zo nijpend is, moet de waakhond keuzes maken. Er wordt voorrang gegeven aan grove schendingen. Daarnaast worden klachten niet behandeld als niet makkelijk kan worden vastgesteld dat de regels worden overtreden.

"Dat is pijnlijk, maar we moeten kiezen. Het gevaar bestaat dat er daardoor schendingen worden gemist", geeft Wolfsen toe.