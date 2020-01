EU wil grote datamarkt om macht techreuzen te doorbreken

Meer regels voor data

In het voorstel van de Commissie wordt benadrukt dat er haast bij is, juist omdat de VS en China al verder zijn op dit vlak.

Er staan naast de voorstellen om de gegevens op één plek aan te bieden ook maatregelen en regels in die ervoor moeten zorgen dat gegevens makkelijker uitwisselbaar worden en volgens dezelfde standaarden.

Daarnaast wordt voorgesteld om bepaalde mededingingsregels te schrappen, die het delen van gegevens bemoeilijken. En er worden regels overwogen om te voorkomen dat grote platforms toegang tot gegevens beperken of dat zij er op onevenredige manier profiteren van die data.

Of het voorstel er op deze manier komt en hoe het precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Het kan nog aangepast worden voor het wordt gepresenteerd. Dat gebeurt op 19 februari.