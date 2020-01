iPhone-productie mogelijk in gevaar door coronavirus

Sterk afhankelijk van China

In China werken zo’n 10.000 mensen direct voor Apple. Veel Apple-werknemers waren thuis voor de viering van het Chinese nieuwjaar, maar het is onduidelijk of zij weer naar de fabriek kunnen vanwege de reisbeperkingen die de Chinese overheid oplegde.

Maar nog veel meer mensen werken voor fabrikanten die iPhones en Apple Watches in elkaar zetten. Meerdere leveranciers waarschuwen dat de productie in gevaar kan komen door de uitbraak van het coronavirus.