Gijzelsoftware en hackers: steeds meer bedrijven willen zich verzekeren

Vooral multinationals de klos

Het zijn vooralsnog vooral de grote multinationals die iets merken van de duurder wordende verzekeringen, zeggen de twee verzekeringsexperts. "In dit segment zien wij dat schades van tientallen miljoenen geen zeldzaamheid meer zijn, en het dreigingsbeeld wordt bovendien alleen maar groter", zegt Willeboordse. Voor grote multinationals rekenen zij op premiestijgingen tot wel 25 procent.

Voor het mkb zal de premie voorlopig gelijk blijven, is de verwachting. Dat zijn namelijk vaker standaard premies die afhankelijk zijn van de branche, hoe groot een bedrijf is en tot welk bedrag zij zich verzekeren.

"Daar zien we voorlopig geen stijging, ook omdat de concurrentie hoog is. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cyberverzekeraars op de mkb-markt toegetreden en die willen allemaal een stukje van de markt", zegt Willeboordse.

Daardoor zijn de premies in het mkb over algemeen laag. "Het is de vraag of dat op lange termijn houdbaar is. Ook die markt zal snel veranderen als er een paar flinke schades vallen", zegt Willeboordse.