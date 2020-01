5G: supersnel, maar je hebt er wel een nieuwe telefoon voor nodig

Hoeveel sneller is 5G?

Het is algemeen bekend: 4G was sneller dan 3G, en 5G wordt sneller dan 4G. Je kunt in een mum van tijd een film downloaden, bijvoorbeeld nét voordat je in een vliegtuig stapt.

De doelstelling is dat 5G een snelheid van 10 gigabit per seconde kan halen, zei Toon Norp van TNO al eerder tegen RTL Z. Hij is voorzitter van een werkgroep binnen 3GPP: de organisatie die bepaalt aan welke eisen 5G moet voldoen. "Maar dat wordt de maximumsnelheid. Consumenten zullen waarschijnlijk een gemiddelde snelheid halen van 1 gigabit per seconde."

Dat is zo'n twintig keer sneller dan wat je nu gewend bent.

Iets concreter: als je een Netflix-film van bijvoorbeeld 650 mb downloadt met 5G duurt dat 5 seconden in plaats van 2 minuten met 4G. De game Fortnite downloaden duurt 17 seconden met 5G, en 7 minuten met 4G.