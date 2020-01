Afscheid Windows 7 blijkt lastig voor ziekenhuizen en gemeenten

Waar het voor consumenten vaak eenvoudig is om het besturingssysteem te updaten, is dat voor bedrijven, grotere organisaties en overheidsdiensten niet altijd even gemakkelijk. De grootste gemeente van Nederland, de gemeente Amsterdam, is daar één van.

Cruciale apps

Het heeft meerdere programma's die nog draaien op het niet langer ondersteunde systeem. Maar zo'n programma even snel overzetten naar een nieuwere versie kan niet zomaar.

"Er zijn apps die onder meer gebruikt worden voor dienstverlening die niet zomaar uit de lucht gehaald kunnen worden. Die moeten getest worden voor het nieuwe systeem, voor we over kunnen. Voor een gemeente als Amsterdam is dat een enorme klus", vertelt de woordvoerder.

Betalen voor verlenging

In Amsterdam draaien daarom nog altijd een aantal gemeentecomputers op het aloude Windows 7. Maar voor onveilige situaties zorgt dat niet, benadrukt de zegsman, omdat de gemeente daarvoor extra beveiliging heeft ingekocht bij Microsoft.

Dat kan maximaal drie jaar en kost het eerste jaar 50 dollar per computer. Daarna loopt dat bedrag per jaar op tot 200 dollar. Vanaf 2023 zullen ook die computers over moeten naar een nieuwere versie.