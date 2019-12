De smartphone-trends van 2020: 5G, opvouwbare schermen en goedkopere toestellen

Ondanks het twijfelachtige begin worden er volgend jaar meer opvouwbare toestellen verwacht.

"De Galaxy Fold was dit jaar het enige geloofwaardige commerciële product met een vouwscherm. We zitten nu echt nog in het stenen tijdperk van de foldables", zegt Wood. "Maar we gaan er echt veel meer van zien."

Hij noemt de Motorola Razr, de opvouwtelefoon die in januari in de winkels zou moeten liggen, maar voor korte tijd is uitgesteld omdat er zoveel vraag naar is. "De Galaxy Fold maakt van je telefoon een groter apparaat, waar de Razr van je telefoon een kleiner apparaat maakt."