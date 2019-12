Kabinet komt met updateplicht voor tv's en smartphones

Dat staat in een wetsvoorstel dat ter inzage is gelegd via internetconsultatie. Burgers en marktpartijen kunnen tot 31 januari 2020 reageren. Daarna buigen de Tweede Kamer en Eerste Kamer zich er nog over.

Hoe lang je precies recht hebt op updates, is trouwens niet vastgelegd. Dat geldt zolang je 'redelijkerwijs mag verwachten'. Daarvoor geldt 'de verwachte levensduur van het product als uitgangspunt', valt te lezen in de memorie van toelichting op de wet.

Uiteindelijk zal die vage norm concreet ingevuld moeten worden door het Europees Hof van Justitie, als het tot een haast onvermijdelijke rechtszaak komt over wat deze verplichting precies behelst.

Apparaat moet goed blijven werken

Het gaat om updates die ervoor moeten zorgen dat apparaten even goed blijven werken als op het moment van aankoop.

Denk bijvoorbeeld aan software- en beveiligingsupdates voor smartphones, slimme tv's en andere apparaten met 'een digitaal element'. Daarnaast vallen games, applicaties en andere digitale diensten ook onder de regels.

Smart-tv's blijven up-to-date

In een uitleg over het voorstel wordt een smart-tv als voorbeeld genoemd. Als je een televisie koopt die geleverd is met een bepaalde app, bijvoorbeeld van een streamingdienst, dan mag een consument verwachten dat die app ook echt werkt en blijft werken. Dat de televisie zonder die app ook werkt, doet daar geen afbreuk aan.

Nu is het nog zo dat apps die zijn geïnstalleerd op een smart-tv soms al snel niet meer werken omdat ze geen updates krijgen, terwijl een consument misschien wel juist de tv heeft gekocht om gebruik te kunnen maken van dat soort apps.