3D-printen in de zorg: patiënt kan weer lopen dankzij technologie

Innovatieweek: Future of health

Onze samenleving vergrijst en de zorgkosten stijgen. Tegelijk komen er allerlei slimme oplossingen op de markt die ons kunnen helpen. Hoe ziet onze zorg er in de toekomst uit? Hoe kunnen kunstmatige intelligentie, robots en gadgets ons leven beter maken? Dit en meer zie je deze hele week bij RTL Z in de Innovatieweek: Future of health, in samenwerking met Roche. Je vindt alle verhalen en video's op onze specialpagina. De inhoud van dit artikel is redactioneel onafhankelijk gemaakt.