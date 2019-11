Te lang niet getweet? Twitter gaat inactieve accounts verwijderen

Hoeveel accounts onduidelijk

Hoeveel inactieve accounts gaan sneuvelen, is onduidelijk. Maar het is niet zo dat op 12 december al die accounts gewist worden, zegt Twitter tegen The Verge. Het bedrijf neemt er een paar maanden de tijd voor. Wanneer de vrijgekomen gebruiksnamen beschikbaar komen, is niet duidelijk.

De Twitter-accounts van overleden gebruikers vallen ook onder het beleid. Die accounts worden ook gewist, tenzij nabestaanden nog kunnen inloggen in dat account en de gebruiksvoorwaarden kunnen accepteren.