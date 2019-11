Google scherpt regels voor politieke advertenties aan

Nieuwe regels

De nieuwe regels zijn Googles reactie op 'recente zorgen en debatten' over politieke advertenties op de platformen van de techreuzen.

Daarmee doelt Google op discussies over hoever de invloed van sociale media op verkiezingen reikt. Daarnaast is er veel kritiek dat onder andere Google, Facebook en Twitter toestaan dat politici liegen in advertenties op die platforms.

Dat laatste is niet toegestaan in advertenties via de diensten van Google, benadrukt het bedrijf. De nieuwe regels moeten het vertrouwen in politieke advertenties op diensten van Google vergroten, schrijft de techreus.