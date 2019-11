Whatsapp-groepsgesprekken op voorhand weigeren kan nu echt

'Vrijdagmiddagborrel' of 'Kado papa': zomaar uitgenodigd worden voor Whatsapp-groepsgesprekken waar je geen zin in hebt, is vanaf vandaag verleden tijd. WhatsApp geeft je nu de mogelijkheid om vooraf al groepsgesprekken te weigeren. De mogelijkheid was eerder aangekondigd, maar is vanaf vandaag beschikbaar gemaakt voor iedereen.

Gebruikers kunnen de optie aanzetten via de privacy-instellingen in Whatsapp. De mogelijkheid werd in april al aangekondigd. Gebruikers in India konden er als eerste mee aan de slag, daarna zouden ook andere landen volgen. Met de update van Whatsapp die vandaag beschikbaar komt, is de mogelijkheid er voor alle Whatsapp-gebruikers, meldt de berichtendienst. Hoe doe je dat? Om dit aan te zetten ga je naar het Instellingen-scherm in de app. Vervolgens ga je naar de privacy-instellingen. Onder 'Groepen' kun je dan kiezen wie jou kan toevoegen aan groepsgesprekken. Je kunt dan kiezen uit drie mogelijkheden: iedereen mag je toevoegen aan groepen of alleen contacten die in je adresboek staan. Daarnaast kun je ervoor kiezen om bepaalde personen uit je adresboek op voorhand op een weigerlijst te zetten. Als je voor die laatste optie kiest, kunnen die personen je alleen een uitnodiging sturen via een apart bericht. Je hebt daarna drie dagen de tijd om die te accepteren. Doe je dat niet, dan wordt je niet toegevoegd aan het groepsgesprek. Je kunt er trouwens niet voor kiezen om op voorhand álle groepsapps te weigeren. Kijk ook: dit moet beter aan WhatsApp Lees ook Kijk uit: deze telefoons ondersteunen WhatsApp niet meer in 2020