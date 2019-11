Facebook denkt na over verbod op losse Messenger-accounts

Om criminelen het leven op Facebook Messenger moeilijker te maken, denkt Facebook na over het verbieden van losstaande accounts op die berichtendienst. Het is een van de ingrepen die de veiligheid voor gebruikers van Messenger moet verhogen. Want criminelen maken ook gebruik van de dienst.

Een deel van de Messenger-accounts die niet zijn gekoppeld aan een Facebook-accounts wordt nu gebruikt voor criminaliteit en ongewenste communicatie, zeggen Facebook-bestuurders tegen Reuters. En daar wil Facebook een einde aan maken. Door te eisen dat Messenger-gebruikers een Facebook-account nodig hebben, zou dat de anonimiteit van die gebruikers verkleinen. Want daarmee geven zij meer informatie dan alleen hun telefoonnummer. Met die informatie kan het bedrijf makkelijker herkennen of die accounts gebruikt worden voor zaken die niet door de beugel kunnen. Nepaccount mag niet Op dit moment kun je berichtendienst Messenger gebruiken, ook als je geen Facebook-account hebt en die niet wil hebben. Je kunt dan een nieuw account aanmaken met je telefoonnummer. Daar kun je een verzonnen naam gebruiken, ook al heeft Facebook dat liever niet. Door Messenger-accounts aan Facebook-accounts te koppelen wordt dat moeilijker. In de gebruiksvoorwaarden eist Facebook dat mensen hun echte naam gebruiken en dat je geen nepaccounts mag maken. Het bedrijf zoekt daar ook actief naar en verwijdert die nepaccounts. Meer veiligheid Facebook wil ook herinneringen sturen aan gebruikers om ongewenst contact, zoals spam, te melden. Gebruikers die dat soort berichten krijgen, wordt gevraagd om die berichten naar Facebook te sturen. Het techbedrijf kan de afzenders van die berichten verbannen en ze mogelijk aangeven bij de politie.