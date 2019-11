Huawei mogelijk toch uitgesloten van Duits 5G-netwerk

Eerder leek het er nog op dat Huawei gewoon mee mocht doen met de aanleg van 5G in Duitsland, maar minister Heiko Maas twijfelt nu toch of Huawei mee mag bouwen aan het 5G-netwerk in Duitsland.

Betrouwbaarheid onder de loep

Huawei kan door de Chinese overheid mogelijk wettelijk worden gedwongen om informatie door te spelen, zegt Maas volgens Reuters.

Om uit te sluiten dat makers van telecomapparatuur zoals Huawei dat doen, moet de betrouwbaarheid van alle fabrikanten onder de loep worden genomen.